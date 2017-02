Trem do Metrô descarrila e provoca interdição na Linha 5-Lilás

Um trem da Linha 5-Lilás descarrilou na madrugada desta terça-feira, 21, entre as Estações Adolfo Pinheiro e Largo Treze, na zona sul da capital paulista. Segundo a Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô), a energia na via foi desligada para que os passageiros desembarcassem da composição e fossem retirados do local. Não há registro de feridos.

O Metrô não informou a causa do descarrilamento, que aconteceu por volta de 4h55. A Estação Adolfo Pinheiro foi fechada e o trecho entre a parada e Largo Treze, paralisado.

Ainda de acordo com o Metrô, ônibus do Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese) fazem o trajeto na manhã desta Terça-feira. Não há previsão de normalização da linha, por onde circulam diariamente cerca de 260 mil passageiros. Os outros quatro ramais do Metrô operam normalmente nesta terça.

Linha 3-Vermelha

No último dia 7, um trem da Linha 3-Vermelha, a mais movimentada do sistema metroviário, descarrilou nas proximidades da Estação Artur Alvim, na zona leste. A ocorrência paralisou o ramal entre Artur Alvim e Corinthians-Itaquera.

