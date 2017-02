Trem da CPTM descarrila e interdita trecho da Linha 12-Safira

Um trem da Linha 12-Safira, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), descarrilou na madrugada desta quinta-feira, 23, próximo à Estação Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo. As composições não circulam entre o Itaim e a Estação Calmon Viana, em Poá, na Grande São Paulo. O problema aconteceu à 1h30, antes da operação do ramal. Não houve feridos.

Este foi o terceiro caso no mês de descarrilamento no sistema sobre trilhos de São Paulo. De acordo com a CPTM, a ocorrência na Linha 12 afetou o sistema de energia e, por isso, parte do ramal precisou ser interditada. Não havia até às 9h desta quinta previsão de normalização.

"Equipes de manutenção estão mobilizadas para restabelecer a operação no trecho afetado", informou a companhia, em nota. Para atender os passageiros, a CPTM acionou o Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência (Paese). Ônibus da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) fazem o trajeto entre Calmon Viana e o Itaim.

Outra opção é acessar a Linha 11-Coral em Calmon Viana. "Os usuários estão sendo informados pelo sistema de som dos trens e estações e pelo aplicativo para celular, que também está disponível no site www.cptm.sp.gov.br", disse a CPTM.

Outros casos

Os dois descarrilamentos anteriores em fevereiro foram no Metrô. Na terça-feira, 21, um trem da Linha 5-Lilás saiu dos trilhos entre as Estações Adolfo Pinheiro e Largo Treze, na zona sul.

Já no dia 7, uma composição descarrilou nas proximidades da Estação Artur Alvim, na zona leste. Em ambas as ocorrências, ninguém ficou ferido, mas os ramais foram interditados, o que provocou lentidão e atrasos.

