Trechos de serra da Imigrantes e Anchieta, sentido SP, seguem congestionados

Os trechos de serra de ambas as pistas da Imigrantes e da via Anchieta, sentido São Paulo, seguem congestionados devido ao excesso de veículos vindo do litoral. Segundo a Ecovias, concessionária do Sistema Anchieta-Imigrantes, o tráfego intenso começa na Baixada do km 70 ao km 58.

Mais cedo, motoristas anteciparam o retorno do litoral por conta de uma frente fria e a medida fez com que as vias de acesso à capital paulista ficassem congestionadas desde a manhã. Agora, o tempo continua encoberto, há neblina no topo de Serra, chuva na Baixada e a visibilidade é parcial.

Na Cônego Domênico Rangoni, o motorista encontrará congestionamento no sentido São Paulo, do km 4 ao km 1 e do km 248 ao km 260. O mesmo acontece na Padre Manoel da Nóbrega, no acesso à rodovia dos Imigrantes, do km 268 ao km 274, e do km 292 ao km 280, também rumo à capital.

A Interligação Planalto está bloqueada somente da Anchieta para a Imigrantes, no sentido litoral, devido à baixa visibilidade causada pela neblina. Em função da Operação Subida, no esquema de 2 por 8, a descida para o litoral é permitida somente pela pista sul da Anchieta. A subida é feita pelas pistas norte e sul da Rodovia dos Imigrantes e pela pista norte da Via Anchieta.

Caminhões com destino a São Paulo devem utilizar, obrigatoriamente, a Serra da Rodovia Anchieta para continuar a viagem.

No Sistema Castello Branco e Raposo Tavares, o tráfego tem lentidão no sentido capital pela pista expressa da Castello Branco, nas imediações de Santana do Parnaíba, do km 40 ao km 39. Já na Raposo Tavares, o deslocamento segue normal do km 115,5 ao km 34, informa a concessionária Via Oeste.

O motorista que vai do Rio à São Paulo encontra tráfego lento na pista expressa da Presidente Dutra em diversos trechos, desde Pindamonhangaba, do km 97 ao km 100, até Guarulhos, do km 209 ao km 210, passando por congestionamento nos municípios paulistas de Taubaté, São José dos Campos e Arujá.

