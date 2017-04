Trecho de rodovia que liga Campo Grande a Jaraguari é bloqueado por índios

Os manifestantes estão armados com arco e flecha, facão, paus e pedras. As pistas são liberadas a cada 15 minutos, conforme negociação feita com a Polícia Rodoviária Federal / Reprodução G1

Segundo o G1, uma média de 150 indígenas terena fecharam trecho da BR-163, em Jaraguari, a 10 quilômetros de Campo Grande, nesta terça-feira (25).

Conforme apurado pela TV Morena, eles requerem a nomeação do coordenador regional da Fundação Nacional do Índio, cujo nome já foi indicado, a reativação do posto de saúde de Nioaque e ainda aceleração da demarcação de terras indígenas.

Participam da manifestação, desde às 4h30 (de MS), índios de Campo Grande, Sidrolândia, Nioaque e Dois Irmãos do Buriti. Os manifestantes estão armados com arco e flecha, facão, paus e pedras. As pistas são liberadas a cada 15 minutos, conforme negociação feita com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Há congestionamento.

