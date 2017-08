Trecho da Rua Brilhante até a Ciríaco Mayomne continua interditado

Nesta quinta-feira (24) com a continuidade das obras de recapeamento da Rua Brilhante, a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) alerta os motoristas sobre as interdições na região: nos cruzamentos da Brilhante com a Ciriaco Maymone e Vicente Solaris, locais onde estão feitos de drenagem e da tubulação semafórica.

Com isto, o trânsito na Rua Brilhante está interditado a partir do cruzamento com a Ciríaco Maymone, onde o Exército executa obras de drenagem. A opção dos motoristas que estiverem na Brilhante é uma quadra antes, fazer a conversão à esquerda na Argemiro Filho, descer uma quadra, entrar a direita na Alexander Fleming e seguir até a uma Rua Salim Maluf, por onde terá acesso a Rua Brilhante.

Quem estiver na Argemiro Fialho, para ir em direção ao Terminal Bandeirantes, a orientação descer até a Alexander Fleming, entra na Salim Maluf, chegando então a Brilhante. Já os condutores que estiverem descendo pela Ciríaco Maymone ou Vicente Solaris, terão de entrar na Marechal Floriano e também seguir até a Salim Maluf, para acessar a Rua Brilhante.

