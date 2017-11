Trecho da Ciclovia Tim Maia é interrompido temporariamente para reparos

A Defesa Civil do município do Rio interrompeu, temporariamente, o trecho da Ciclovia Tim Maia, entre São Conrado, na zona sul da cidade, e a Barra da Tijuca, na zona oeste. De acordo com o Centro de Operações da prefeitura, a interdição foi provocada por mais um furto de parte do guarda-corpo da ciclovia, desta vez perto do acesso ao Túnel do Joá, em São Conrado. O primeiro tinha ocorrido no dia 20 de setembro, quando também foi feito o isolamento preventivo.

Por causa do roubo, a faixa da ciclovia próxima ao local que ficou sem as grades de proteção foi isolada para que técnicos da Secretaria de Conservação e Meio Ambiente possam fazer o reparo. A retirada de parte da proteção foi constatada durante uma vistoria de rotina, na manhã de hoje (3), pela Subsecretaria de Defesa Civil, integrada à Secretaria Municipal de Ordem Pública.

Ainda conforme o Centro de Operações, equipes da Guarda Municipal estão no local orientando os usuários e agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego, que dará apoio no controle do trânsito de veículos durante a realização dos trabalhos de manutenção.

No dia 21 de abril de 2016, um trecho de 26 metros da ciclovia desabou, durante forte ressaca no mar, e provocou a morte de duas pessoas que passavam pelo local.