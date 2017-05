Trecho da BR-262 será interditado para manutenção de rede elétrica

O trecho da BR-262, no quilômetro 303, vai ser interditado no domingo (7), a cerca de 18 quilômetros de Campo Grande, na saída para Três Lagoas. A interdição é necessária para a manutenção da rede elétrica das bombas de captação de água do córrego Guariroba.

De acordo com a assessoria das Águas Guariroba, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) vai interromper o tráfego entre os quilômetros 303 e 304 das 6h (de MS), até por volta das 8h. Durante este período, há possibilidade do trânsito se liberado em um dos lados da pista.

A manutenção é preventiva, para reduzir riscos operacionais. A unidade que passa por melhorias é responsável pelo abastecimento de 34% da capital sul-mato-grossense.

O sistema de captação será desligado durante o trabalho dos técnicos, porém, não deve ocorrer falta de água nos bairros, segundo a concessionária. Mesmo assim, a Águas Guariroba orienta a população a evitar desperdícios. Em caso de dúvidas, os telefones para contato com a empresa são: 0800 642 0115 ou 115.

