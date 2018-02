TRE suspende atendimento para cadastro biométrico neste fim de semana

O motivo é uma manutenção geral no sistema que será realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) - Arquivo

Os atendimentos referentes ao cadastramento biométrico serão paralisadas em Campo Grande neste fim de semana, dias 24 e 25, e retomados na segunda-feira (26). O motivo é uma manutenção geral no sistema que será realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em nota, a assessoria de imprensa do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul informou que, haverá ainda desligamento da energia elétrica no Prédio do Fórum Eleitoral, no Parque dos Poderes, para a realização da última etapa de uma manutenção preventiva.