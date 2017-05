TRE reforma sentença e mantém prefeita de Fátima do Sul no cargo

Por cinco votos a um, o pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE/MS) reformou, nesta segunda-feira (8), sentença que condenou a prefeita de Fátima do Sul, Ilda Machado, e a manteve no cargo / Divulgação

Por cinco votos a um, o pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE/MS) reformou, nesta segunda-feira (8), sentença que condenou a prefeita de Fátima do Sul, Ilda Machado, e a manteve no cargo. Ela havia sido cassada por compra de votos. Fátima do Sul fica na região Sudoeste de Mato Grosso do Sul, a 232 quilômetros de Campo Grande.

Ilda ainda responde a um segundo processo também por capitação ilícita de sufrágio (compra de votos), que ainda não foi julgado pelo TRE/MS.

Nesta segunda-feira, ela foi julgada por conta de um vídeo em que aparecia supostamente comprando votos.

O pleno entendeu a prefeita foi vítima de uma armação. O entendimento foi com base em um áudio em que o responsável pela gravação assume que o objetivo era prejudicar a então candidata.

Apesar de ter sido cassada ainda em 2016, Ilda não chegou a ficar fora do cargo porque estava recorrendo da decisão.

Veja Também

Comentários