TRE prorroga cadastramento biométrico de eleitores no Senai de Campo Grande

TRE prorroga cadastramento biométrico de eleitores no Senai - Divulgação

Em decorrência da grande procura, o TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) decidiu, em comum acordo com a Fiems, prorrogar para a próxima sexta-feira (2) o encerramento do serviço de cadastramento biométrico dos eleitores no posto montado em uma sala do Senai de Campo Grande. A iniciativa, que começou na segunda-feira (22/01), foi alinhada pelo presidente da Fiems, Sérgio Longen, e pela presidente do TRE-MS, desembargadora Tânia Garcia de Freitas Borges, durante reunião realizada no fim do ano passado.

Segundo Sérgio Longen, o serviço está sendo disponibilizado para os funcionários do Sistema Fiems e aos alunos dos cursos profissionalizantes do Senai em Campo Grande, bem como para a comunidade em geral que mora nas proximidades do Bairro Amambaí. “No ano passado, me reuni com a desembargadora Tânia Garcia de Freitas Borges e expliquei a importância da montagem desse posto de cadastramento biométrico de eleitores aqui no Senai. Ela atendeu a minha solicitação, compreendendo que seria mais um espaço de atendimento à população”, pontuou.

O presidente da Fiems informa que, nos próximos dias, pretende conversar com a presidente do TRE-MS para viabilizar um posto volante de cadastramento biométrico de eleitores para levar esse serviço até as indústrias de Campo Grande. “A minha intenção é atender os trabalhadores das indústrias. Entendo que será um grande desafio, mas estamos nos ajustes finais para levar o serviço até os nossos industriários”, reforçou.

Comodidade

No posto montado pelo TRE-MS no prédio do Senai de Campo Grande, estão em operação três guichês que realizam os atendimentos por ordem de chegada, das 8 às 17 horas, sem intervalo de almoço. De acordo com a auxiliar de cartório eleitoral da 53ª Zona Eleitoral, Eliete Fonseca Moraes, responsável pelo posto de cadastramento biométrico, a intenção é atender pelo menos 1.260 pessoas até a próxima sexta-feira (02/02), sendo que até esta sexta-feira (26/02) foram 630 eleitores atendidos.

Eliete Moraes elogia a iniciativa da Fiems de disponibilizar um local para a instalação de um posto de cadastramento biométrico de eleitores. “O nosso objetivo é atingir 100% dos mais de 300 mil eleitores de Campo Grande até o dia 18 de março e, portanto, todo o espaço destinado para que o TRE possa utilizar para fazer o cadastramento biométrico só tem a agregar ao nosso trabalho”, destacou a auxiliar de cartório eleitoral da 53ª Zona Eleitoral.

Para fazer o procedimento, que é obrigatório para os eleitores de Campo Grande, o eleitor deve levar via original de um documento oficial de identificação com foto e comprovante de residência atualizado. Homens maiores de 18 anos de idade que irão tirar o título pela primeira vez devem também apresentar o comprovante de quitação do serviço militar, com cópia.

Serviço – O Senai de Campo Grande fica na Rua Engenheiro Roberto Mange, s/n, Bairro Amambaí