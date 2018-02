TRE-MS divulga cronograma de atendimentos durante o Carnaval

Em meio à revisão de eleitorado na Capital, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) manterá os atendimentos da biometria durante o período de Carnaval - Foto: Tribunal Regional Eleitoral

Em meio à revisão de eleitorado na Capital, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) manterá os atendimentos da biometria durante o período de Carnaval nos postos mais movimentados. A exceção será apenas na terça-feira (13), onde todas as atividades serão pausadas.

A medida de manter o atendimento se dá em razão da proximidade do final do prazo para que os eleitores de Campo Grande façam o cadastramento eleitoral obrigatório, o que acontece em 18 de março.

Confira os locais e horários:

10/02 – Sábado

Central de Atendimento ao Eleitor (CAE) – 08h às 12h

Memorial da Cultura – 08h às 17h

11/02 - Domingo

Memorial da Cultura – 08h às 12h

12/02 – Segunda-feira

Memorial da Cultura – 08h às 17h

13/02 – Terça-feira

Não haverá atendimento

14/02 – Quarta-feira

Central de Atendimento ao Eleitor – 08h às 17h

Memorial da Cultura – 08h às 17h

O Centro Integrado de Justiça (CIJUS) e Fáceis permanecerão fechados durante todos os dias.

Até o momento, 415.288 (67,79%) eleitores de Campo Grande já compareceram aos postos de atendimento.

Para ser atendido basta levar via original de um documento oficial de identificação com foto e comprovante de residência atualizado. Homens maiores de 18 anos que irão tirar o título pela primeira vez, devem também apresentar o comprovante de quitação do serviço militar, com cópia.