TRE leva atendimento para cadastro biométrico para o prédio da Fiems

Eleitor deve levar via original de documento oficial de identificação com foto - Arquivo

Mais um local em Campo Grande passa a receber, temporariamente, a realização do cadastro biométrico de eleitores. O TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) levará do dia 22 a 26 de janeiro, o serviço para o prédio da Fiems (Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul), que fica na Afonso Pena, nº 1206.

Serão montados três guichês para os atendimentos, que acontecerão por ordem de chegada, das 8h às 17h, sem intervalo de almoço.

Para realizar o procedimento, que é obrigatório na Capital, o eleitor deve levar via original de um documento oficial de identificação com foto e comprovante de residência atualizado. Homens maiores de 18 anos que irão tirar o título pela primeira vez, devem também apresentar o comprovante de quitação do serviço militar, com cópia.