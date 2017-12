TRE divulga resultado oficial do Parlamento Jovem

Resultado oficial da eleição do Parlamento Jovem foi entregue ontem - Divulgação

Foram 22 escolas das redes estadual, municipal e particular de Campo Grande que participaram da 6ª edição do Projeto Parlamento Jovem da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Nesta terça-feira (5/12), o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) fez a entrega do resultado oficial da eleição que elegeu 24 deputados estudantes, que terão mandato de dois anos (2018/2019).

Para a coordenadora da Escola do Legislativo, Cheila Vendrami, o projeto oportuniza um grande aprendizado aos estudantes. “O Parlamento Jovem é um projeto fundamental. Nós sabemos que a educação é um processo, e a educação na questão eleitoral também é um processo, o cidadão vai aprender ao longo dos anos, da sua experiência, como votar, porque votar, seus direitos e seus deveres e com e com isso nos antecipamos essa responsabilidade e o conhecimento do Legislativo”, afirmou Cheila.

Ela ainda destacou que houve a ampliação da participação do Ensino Fundamental, agregando para o 8º e 9º anos e que o mandato do deputado estudante aumentou de um para dois anos, possibilitando desta forma a reeleição. Durante a entrega do resultado a coordenadora sugeriu a realização de um encontro dos ex-deputados estudantes com a parceira do TRE.

Já a presidente do TRE, a desembargadora Tânia Garcia de Freitas Borges, falou da importância da parceira. “Para nós é muito importante esta parceria. O projeto reforça a cidadania destes jovens estudantes e no final todas as instituições envolvidas são fortalecidas neste processo”, destacou a desembargadora.

“O Parlamento Jovem é um caminho que dá voz aos jovens que aprendem a reivindicar seus direitos, assim como favorece que sejam formadores de opinião”, afirmou o coordenador estadual do Parlamento Jovem na Secretaria Estadual de Educação, Márcio Aparecido Pinheiro da Silva. “É perceptível o interesse que o projeto desperta nos jovens”, considerou o responsável pelo Parlamento Jovem na Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande, Heraldo S. Bojikian.

Na segunda quinzena de fevereiro de 2018 será realizada a capacitação dos deputados estudantes e na sequência acontece a diplomação e posse. O Parlamento Jovem foi instituído pela Resolução 26/2005, teve sua 1ª edição em 2007, constituído de 24 deputados estudantes titulares e 24 suplentes, eleitos entre os alunos do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e do 1º e 2º anos do Ensino Médio, matriculados e frequentes nos estabelecimentos de ensino de Campo Grande e é coordenado pela Escola do Legislativo Senador Ramez Tebet da Casa de Leis.

Deputados eleitos - Sonic da Escola Mace, Moraes do Colégio Militar, Everton Lucas, da Escola Estadual 26 de Agosto, Louyse, da Escola Estadual Amélio de Carvalho Bais, Ana Santos, da Escola Estadual Arlindo de Andrade Gomes, Naty, da Escola Estadual Joaquim Murtinho, Petrick, da Escola Estadual José Maria Hugo Rodrigues, Aquilis, da Escola Estadual Maestro Heitor Villa Lobos, Júlia Victor, da Escola Estadual Manoel Bonifácio Nunes da Cunha, Gustavo, da Escola Estadual Maria Constança Barros Machado, Galhardo, da Escola Estadual Professor Emydio Campos Widal, Gabriel, da Escola Professor Severino de Queiroz, Luiz Pulido, da Escola Estadual Vespasiano Martins, João Jacobina, da Escola Estadual Waldemir Barros da Silva, Gustavo, da Escola Municipal Arlindo Lima, Gabriel Martins, da Escola Municipal Danda Nunes, Daniel Garcia, da Escola Municipal Elpidio Reis, Will Campos, da Escola Municipal Etalívio Pereira Martins, Matheus, da Escola Municipal Frederico Soares, Canato, da Escola Municipal Governador Harry Amorim da Costa, Jéssica Cristina, da Escola Municipal Hércules Maymone, Samuel Trevisan, da Escola Municipal Professor Vanderlei Rosa de Oliveira, Carlos, da Escola Estadual Joaquim Murtinho, Guilherme Santana, da Escola Estadual José Maria Hugo Rodrigues.

Deputados suplentes - Yamada do Colégio Militar, Luiza da Escola Estadual Joaquim Martinho, Emanuelly da Escola Estadual José Maria Hugo Rodrigues, Rafa da Escola Estadual Maestro Heitor Villa Lobos, Camila Rocha da Escola Estadual 26 de Agosto, Piemonte da Escola Estadual Professor Emygdio Campos Widal, Willian da Escola Estadual Maria Constança Barros Machado, Lucas, da Escola Estadual Maria Hugo Rodrigues, Gustavo, Escola Estadual Vespasiano Martins, Biel Duarte da Escola Estadual Waldemir Barros da Silva, Paulo Henrique da Escola Estadual Amélio de Carvalho Bais, Yago Fogaça da Escola Estadual Professor Severino de Queiroz, Rebeca Duarte da Escola Estadual Waldemir Barros da Silva, Giovana do Colégio Mace, Ketlyn da Escola Estadual Waldemir Barros da Silva, Johnny do Colégio Mace, Daniel Rocha da Escola Estadual Joaquim Murtinho, L.D. do Colégio Mace, Aurélio da Escola Estadual Amélio Carvalho Bais, Massaro da Escola Estadual Constança Barros Machado, Dudu Amaral da Escola Estadual Manoel Bonifácio Nunes da Cunha, Ferrandin da Escola Estadual Amélio de Carvalho Bais, Brenda de Melo Pires da Escola Municipal Etalívio Pereira Martins e Ana Paula da Escola Estadual Manoel Bonifácio Nunes da Cunha.