TRE amplia horário de atendimento para cadastramento biométrico

O cadastro da digital dura cerca de 15 minutos - Arquivo

?O TRE (Tribunal Regional Eleitoral) anunciou nesta semana que vai ampliar os horários de atendimento aos eleitores da Capital para cadastramento da biometria. De acordo com o órgão, nos postos onde o atendimento já é realizado aos sábados, o horário será estendido.

A medida, de acordo com o TRE, visa atender a grande demanda de eleitores de Campo Grande que ainda não realizaram o cadastro da digital para as próximas eleições.

O cadastro da digital dura cerca de 15 minutos. É necessário apenas que o eleitor leve documento de identificação com foto e original do comprovante de residência atualizado. O TRE ainda alerta que quem não fizer o cadastramento biométrico até 18 de março de 2018, terá o título de leitor cancelado.

Postos de atendimento: Memorial da Cultura (Av. Fernando Corrêa da Costa, 559) - das 8h às 17h, Central do Eleitor (Rua Delegado José Alfredo Hardman, 180, no Parque dos Poderes) - segunda a sexta, das 8h às 17h e, aos sábados, das 8h às 12h, Fácil Aero Rancho, Guaicurus, General Osório e Guaicurus, CIJUS - Centro Integrado de Justiça (Rua 7 de Setembro esquina com Av. Calógeras) - 12h às 17h30.

Mais informações podem ser obtidas pelo site do Tribunal Regional Eleitoral, ou pelo telefone (67) 2107-7000.