Tratamento garante prevenção e colabora na cura de doenças de pets e animais de campo

Livre de efeitos colaterais e com eficácia comprovada por diversos estudos, a homeopatia ganha cada dia mais espaço dentro da medicina, seja ela destinada a humanos ou animais. A homeopatia veterinária, além de resultados, garante uma série de benefícios, tanto nas ações de prevenção, tratamento e na garantia da qualidade de derivados de origem animal, no caso da pecuária.

No dia 23 de novembro é celebrado o Dia da Homeopatia, mas o mês todo é dedicado a essa especialidade. O Novembro Verde tem por objetivo disseminar os benefícios do tratamento e a SIGO Homeopatia Veterinária, empresa sul-mato-grossense com 15 anos de experiência no segmento, apoia esta causa.

No caso do tratamento de rebanhos e animais de campo, a homeopatia garante grande viabilidade devido a ausência de efeitos colaterais. Sem aditivos químicos e resíduos, o tratamento colabora inclusive para grandes produções pecuárias destinadas às exportações, como avalia o diretor da SIGO, Marco Antônio Cucco.

"Para o agronegócio brasileiro a homeopatia oferece segurança, por não haver interação química. Nesse caso, os riscos são eliminados e reduz a possibilidade de um comprador internacional reprovar e devolver alimentos originados de animais homeopatizados. Contudo, o grande apelo é a eficácia e o retorno econômico, já que muitos insumos químicos e antibióticos já perderam seu efeito, enquanto os homeopáticos exibem, há tempos, efetividade plena no controle de parasitoses e infecções causadas por parasitas e bactérias resistentes aos químicos convencionais. Por isso a aceitação de insumos homeopáticos vem crescendo nas últimas três décadas, colocando o Brasil na liderança mundial em produção desse tipo de linha, revela Cucco.

Para os amigos pets, a homeopatia traz segurança e garantia de qualidade de vida ao bicho, seja ele cão, gato, coelho e até mesmo pássaros.

"A procura por tratamentos homeopáticos para pets é grande. Os donos buscam a homeopatia para que seus animais tenham saúde preservada, livre de efeitos colaterais e tóxicos dos produtos químicos, permitindo sua convivência com seus tutores de forma harmônica. Também são fáceis de administrar e de baixo custo", avalia a diretora da SIGO e médica-veterinária Dra. Mônica Souza.

Resultado garantido – A média de resultados aparentes da atuação da homeopatia é variável, mas há casos de retorno em horas ou poucos dias. Há poucos meses, o Hospital Veterinário da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), que utiliza os protocolos homeopáticos da SIGO, registrou relato de sucesso da administração do produto homeopático.

Ao receber um cachorro que, ao estranhar o ambiente e a ausência do dono entrou em desespero e, agitado e que não parava de latir por muito tempo, a veterinária residente Beatriz Crepaldi Aléssio ministrou o produto no animal e o resultado foi imediato.

“Ele estava muito agitado e latia sem parar, estranhou ficar longe do dono, então administrei o CalmSigo, que em menos de cinco minutos fez ele se acalmar e dormir, comenta Beatriz, surpresa com o resultado.

Compromisso com a excelência – Há 24 anos, foi criada no Brasil a AMVHB (Associação Médico Veterinária Homeopática Brasileira), entidade presidida atualmente pela médica-veterinária sul-mato-grossense Mônica Souza e que tem por finalidade contribuir para a difusão da Homeopatia na Medicina Veterinária, seja na pesquisa, ensino, extensão e divulgação desta, bem como de organizar Congressos Brasileiros para promover o aprimoramento e a excelência profissional dos Médicos Veterinários neste campo de saber. Foi a primeira Associação habilitada a conceder Título de Especialista em Homeopatia Veterinária, com a chancela do CFMV.

No mês em que se comemora o Dia Nacional da Homeopatia a Campanha Novembro Verde contará com diversos eventos de conscientização à população sobre os benefícios da Homeopatia em todas as áreas da saúde, destacando a realização do 8º Congresso Brasileiro de Homeopatia Veterinária pela AMVHB , oportunidade de troca de experiências clínicas e científicas entre os maiores expoentes atuantes em Homeopatia Veterinária do País.