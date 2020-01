Após determinação do Contran, Detran-MS adota Placa Mercosul

Campo Grande (MS) – A partir do dia 3 de fevereiro, o Detran-MS (Departamento Estadual de Transito de Mato Grosso do Sul) deverá aderir ao novo modelo de Placa de Identificação Veicular, conhecido popularmente como Placa Mercosul, instituída em junho do ano passado por meio da portaria 780 do Contran (Conselho Nacional de Transito). Sobre esse assunto, o diretor-presidente do Detran, Luiz Rocha, e o diretor de Tecnologia da Informação, Robson Roberto Alencar, concedem entrevista à imprensa nesta segunda-feira (20.01) na sede do órgão, às 8h30.

Inicialmente, as substituições serão exigidas para veículos zero quilometro, transferência de propriedade com município ou unidade federativa distintos ou em caso de se constatar em vistoria, dano ou violação da placa. Também deverão ter as placas substituídas, veículos que tiverem mudança de categoria, furto, extravio ou roubo da placa, perda ou danos no lacre ou tarjeta. A troca também deverá ser feita caso haja a necessidade de instalação de segunda placa traseira de engates para reboques ou carroceria intercambiável. Além de todas essas situações, o proprietário pode optar pela troca.

Viviane Freitas e Vivianne Nunes – Departamento Estadual de Transito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS)