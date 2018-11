Possibilidade de chuva e de temperaturas altas

Campo Grande (MS) – Nesta quarta-feira (28.11), as pancadas de chuva ocorrem especialmente nas regiões Oeste e Sudoeste de Mato Grosso do Sul; na parte Nordeste a possibilidade é menor.

Durante à tarde as temperaturas continuam elevadas em uma grande área do Estado; previsão de mínima de 19ºC e máxima de 34ºC com ventos fracos a moderados com rajadas. A umidade relativa do ar cai, durante o dia, para 40%.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Veja abaixo o mapa de previsão elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).

Karla Tatiane – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Jéssika Machado