Agepan monitora operação da Andorinha na linha Corumbá-Ladário

A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan) continua realizando in loco o monitoramento da transição da operação da linha de ônibus Corumbá – Ladário. Equipe técnica da Agência está desde segunda-feira (3) acompanhando a execução do serviço pela empresa Andorinha, que assumiu no dia 31 de janeiro em substituição à Viação Canarinho.

O monitoramento serve para avaliar o esquema operacional e detectar possíveis necessidades de ajustes. O quadro de horários vigente, ainda seguindo o esquema operacional anterior, para avaliação, foi afixado nos principais pontos de embarque/desembarque de Ladário e no ponto localizado na Praça da República, em Corumbá. Assim, os passageiros podem saber quais os horários determinados de saída, que estão com intervalos de 45 minutos.

Nesta quarta-feira (5), o monitoramento detectou a ocorrência de pequenos atrasos em determinado trecho, em função de obras de reconformação de ruas na linha do ônibus, que estão sendo executadas pela Prefeitura de Ladário. Nas primeiras horas, a equipe técnica a bordo do veículo, constatou que as obras, que objetivam a melhoria das condições do trajeto, provocaram parada por tempo não previsto até que a passagem do ônibus fosse liberada. Essa parada não programada, no entanto, não chegou a comprometer o total da volta.

O monitoramento vai continuar, para aferição da efetividade do esquema que está sendo operado.

Em caso de dúvidas ou reclamações, os usuários devem entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente da Andorinha, no telefone 0800 704 8780. Persistindo dúvidas ou havendo problema não solucionado pela empresa, pode ser feito contato com a Ouvidoria da Agepan, no 0800 600 0506 ou diretamente no sistema eletrônico e-Ouv.