Profissionais da saúde são convocados para apresentação de documentos e comprovação de requisitos

Campo Grande (MS) – Foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (09.07), a convocação do processo seletivo simplificado, da Secretaria de Estado de Saúde e da Secretaria de Administração e Desburocratização, referente a profissionais de saúde, do edital 10/2020.

Os candidatos devem se apresentar nesta sexta-feira (10.07), com os documentos necessários, seguindo horário determinado na lista anexa divulgada no diário oficial e apresentar ainda a comprovação dos requisitos estabelecidos no processo seletivo.

Os candidatos deverão comparecer à Coordenadoria de Gestão de Pessoas, na Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso do Sul, localizada à Av. do Poeta, s/n, bloco VII, Parque dos Poderes CEP 79.031-350, em Campo Grande-MS. O período de contratação será de até 1 (um) ano, podendo ser prorrogado ou rescindido a qualquer tempo, na forma da Lei Estadual n. 4.135 de 15 de dezembro de 2011.

Confira o edital no Diário Oficial do Estado, página 32. Clique aqui .