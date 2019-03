Transportadores são autuados por infrações na segurança e na emissão de bilhete de passagem

Campo Grande (MS) – A Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan) autuou nesta quarta-feira (27.3) três transportadores por descumprimento das normas na prestação do serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros. Equipamento de segurança com defeito, seccionamento não autorizado e falta de emissão de bilhete motivaram as autuações e multas.

A equipe de fiscalização realizou operação na BR-163, na altura do km 21, no posto da Polícia Rodoviária Federal, para verificação da regularidade na oferta do serviço. Doze veículos foram abordados e uma empresa de linha regular e dois operadores autônomos foram flagrados em infrações.

A empresa Expresso Queiroz recebeu multas em dois ônibus por problemas em extintores de incêndio, equipamento obrigatório de segurança que precisa estar em condições adequadas para eventual uso.

O transportador autônomo da linha Amambai-Campo Grande foi autuado por realizar, indevidamente, o seccionamento em Dourados (parada para embarque em local não permitido, quando a autorização tem origem e destino específicos). Já o autônomo da linha que parte de Nova Andradina descumpriu a obrigatoriedade de emitir o bilhete de passagem.

Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan).