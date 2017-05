Transportadora oferece promoção em passagens na linha Campo Grande – Corumbá

Campo Grande (MS) – A Empresa de Transportes Andorinha começou a oferecer promoções em passagens na linha Campo Grande – Corumbá, nos dois sentidos. A transportadora comunicou à Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (Agepan) a disponibilização de três assentos com preço diferenciado em todos os seus horários, tanto no serviço convencional quanto no executivo. A empresa opera a linha em dez horários diariamente.

A prática de promoções foi regulamentada por iniciativa do Governo do Estado e da Agepan no ano passado. A portaria nº 117/2016, assinada pelo governador Reinaldo Azambuja e o diretor presidente da Agência Reguladora, Youssif Domingos, estabeleceu os procedimentos para a oferta de preços diferenciados pelas empresas de ônibus intermunicipais. Esse é um serviço sob concessão do Estado e regulado pela Agepan, por isso, as empresas precisam seguir normas regulamentares quanto à operação, incluindo na questão tarifária.

O tipo de promoção a ser ofertado fica a critério de cada transportadora, que precisa formalizar a proposta no Sistema Gestor de Linhas e Tarifas Rodoviárias, gerido pela Agepan. Os descontos podem ser pontuais, por período definido, em determinados horários ou trechos, em lotes específicos de passagens. A intenção é que a prática seja uma ferramenta de gestão das transportadoras, tanto para ajudar a melhorar a ocupação ou enfrentar o transporte clandestino quando necessário, quanto para premiar seus passageiros e tornar as viagens mais atrativas.

Na linha Campo Grande – Corumbá, três poltronas estarão disponíveis com desconto de 16,68% no serviço convencional e de 30,55% no serviço executivo. Assim, os valores das tarifas nos assentos promocionais caem de R$114,70 para R$95,57, e de R$137,60 para R$95,57. O desconto é válido para a compra na bilheteria.

“É importante essa adesão ao mecanismo de ofertas, porque a empresa é uma das maiores operadoras do transporte intermunicipal em Mato Grosso do Sul, e a ligação Campo Grande – Corumbá é uma das principais linhas”, diz o diretor presidente da Agepan, Youssif Domingos. “Nós queremos que cada vez mais empresas adotem essa prática, além das obrigações de pontualidade, cortesia, qualidade dos ônibus, beneficiando seus usuários também com descontos tarifários”.

Umuarama

A Viação Umuarama é outra empresa do sistema intermunicipal que vem praticando tarifas promocionais. Nas linhas Campo Grande – Mundo Novo, via Juti; Campo Grande – Mundo Novo, via Campanário e Ponta – Porã Mundo Novo, passagens estão sendo vendidas com desconto da tarifa original, tanto para o destino final da linha, quanto para seccionamentos ao longo do trecho.

