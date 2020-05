Transparência nas informações sobre o coronavírus colocam MS em lugar de destaque no ranking nacional

“Informação também é saúde. Desde o começo do avanço da pandemia lançamos o site coronavirus.ms.gov.br com intuito de informar e também de combater as fake News”. - Foto: Chico Ribeiro

O Ranking divulgado pela Open Knowledge Brasil que mede o grau de transparência das informações sobre o coronavírus nos portais oficiais do Estado mostra que Mato Grosso do Sul em posição de destaque, ocupando o quinto lugar no ranking nacional.

De acordo com o levantamento do índice OKBR, Mato Grosso do Sul tem um alto nível de transparência, registrando 90 pontos e com uma variação de 59 pontos em relação ao indicador anterior.

Para o secretário de Estado de Saúde, o resultado mostra o comprometimento do Governo do Estado e da Secretaria de Estado de Saúde na divulgação de informações sobre o assunto, como modo de prevenção. “Informação também é saúde. Desde o começo do avanço da pandemia lançamos o site coronavirus.ms.gov.br com intuito de informar e também de combater as fake News”.

A OKBR, também conhecida como Rede pelo Conhecimento Livre, é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos e apartidária que atua no país desde 2013. A rede desenvolve e incentiva o uso de tecnologias cívicas e de dados abertos. O Índice de Transparência da Covid-19 é uma iniciativa para avaliar a qualidade dos dados e informações relativos à pandemia do novo coronavírus publicados pela União e pelas unidades da Federação nos portais oficiais.