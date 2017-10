Transparência: Controladoria-Geral inicia planejamento estratégico para os próximos quatro anos

O planejamento estratégico auxilia na definição dos objetivos e nas ações que devem ser executadas para alcançar esses objetivos.

Campo Grande (MS) – Uma nova cultura de governo, com memória de processos, métodos e indicadores, entre outros, para garantir o funcionamento dos órgãos públicos. Essa é a ação que vem sendo desenvolvida pela gestão do governador Reinaldo Azambuja. O trabalho de mudança se estende agora a recém-criada Controladoria-Geral do Estado (CGE-MS). O grande diferencial é que a ação não se restringe à atual gestão, mas é um legado que vai permanecer para o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.

“O planejamento de ações e o posterior monitoramento é o caminho para a eficiência administrativa de resultados que atendam aos anseios da sociedade, evitando o desperdício do dinheiro público. Quando nós assumimos a gestão ainda em 2015, descobrimos que não havia memória de governo, tudo estava apenas na cabeça de alguns funcionários. A partir daí iniciamos a implantação de uma nova cultura de governo, pela qual os órgãos públicos elaboram cronogramas de ações anuais com orçamentos e prazos de entrega definidos. Com planejamento, método e indicadores conseguimos dar a visão de como estamos e o que ainda há para ser feito”, reforça o governador Reinaldo Azambuja.

Conforme o controlador-geral do Estado, Carlos Eduardo Girão de Arruda, a criação do planejamento estratégico da CGE é o que vai definir tudo o que o órgão quer ser dentro da estrutura de governo. “Hoje a auditoria já possui uma história. Mas a controladoria foi criada recentemente. Com o planejamento vamos definir onde queremos chegar até 2022, com o objetivo de estar entre as melhores controladorias estaduais do Brasil. A partir dessa nossa visão vamos estruturar tudo o que precisamos fazer para chegar lá”, explica.

Na avaliação de Girão, esse será o primeiro grande trabalho: estruturar o planejamento estratégico de toda a Controladoria-Geral. “Vamos começar a ver com cada setor o que eles executam e o que precisam. Já elencamos uma série de projetos e, a partir daí, com a visão de conjunto vamos definir as prioridades. Todos os nossos 64 servidores vão participar pessoalmente da elaboração daquilo que é Controladoria e que vai se tornar nos próximos anos. Vamos trabalhar em conjunto, mesmo nas áreas separadas”, diz.

Dentro da estrutura da CGE-MS atuam as áreas de Ouvidoria, Auditoria e Corregedoria, além do Observatório de Despesas Públicas (ODP). A ideia, segundo o controlador-geral, é que os servidores contribuam a partir da criação de um comitê, o qual vai contar com um representante de cada área. “Esses servidores é que vão estruturar o que faremos nas oficinas. Essas reuniões gerenciais são de suma importância nesse processo, não somente para integrar as ações e as estratégias, mas para materializar o planejamento e aumentar o comprometimento de todos os servidores na execução do plano”, destaca.

A reunião para elaboração do planejamento estratégico da CGE será realizada nesta quarta-feira (25.10), no auditório da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), com início às 8h.

8:00 – Abertura do Controlador-Geral do Estado de MS

8:10 – O que é Planejamento Estratégico?

8:30 – Cronograma proposto para o Planejamento Estratégico

8:40 – Equipe de Planejamento e Comissão de Planejamento

9:00 – O que faremos e Oficinas internas

