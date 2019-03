Trânsito no centro do Rio será alterado para Desfile das Campeãs

O Desfile das Campeãs amanhã (9) no Rio começa às 21h15, com a apresentação em ordem decrescente de classificação das seis primeiras escolas da Liga Independente das Escolas se Samba (Liesa). A sexta colocada, a Mocidade Independente de Padre Miguel abre o desfile. Em seguida, apresentam-se, pela ordem, Salgueiro, Portela, Vila Isabel, Viradouro e Mangueira, a campeã do carnaval deste ano. Para a realização do desfile, várias modificações vão ser aplicadas no trânsito da cidade. Os carros alegóricos serão deslocados da Cidade do Samba, no bairro da Gamboa, na região portuária ainda de madrugada para se posicionar na Avenida Presidente Vargas, acesso ao Sambódromo.

A Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio (CET-Rio) montou esquema especial de trânsito para o Desfile das Campeãs neste sábado, na Marquês de Sapucaí. A partir da 0h de sábado, serão fechadas as duas pistas centrais da Avenida Presidente Vargas, entre a Praça da República e a Passarela do Metrô Cidade Nova, para a chegada dos carros alegóricos. Serão fechadas também as demais vias em torno do Sambódromo, inclusive a Rua Benedito Hipólito.