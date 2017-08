Trânsito na rotatória da Mato Grosso é interditado para concluir instalação de semáforos

Os motoristas devem ficar atentos neste fim de semana para as interdições na Avenida Mato Grosso, região no entorno da rotatória com a Avenida Nelly Martins. Nesse sábado e domingo está previsto o recapeamento da Avenida Mato Grosso (antes da sinalização) na região onde houve redução do canteiro central e da rotatória, como parte do projeto de reordenamento viário.

No sábado, a interdição aconteceu nas duas pistas no trecho entre a rotatória e a Rua Antônio Teodorowick. Domingo, o trânsito será interditado em toda a rotatória da Mato Grosso com a Nelly Martins, onde será concluída a instalação do conjunto semafórico com 8 unidades.

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informa os roteiros alternativos no sábado e domingo.

Domingo (6) – Vai haver interdição na Rotatória da Avenida Mato Grosso em todos os sentidos.

Rotas alternativas:

Sentido Centro/Parque dos Poderes ou Carandá Bosque – Pegar a Avenida Professor Luiz Alexandre, alça de acesso para Avenida Mato Grosso ou Rua Antônio Maria Coelho.

Sentido Centro/Parque Soter – pegar Avenida Professor Luiz Alexandre na alça de acesso para Avenida Mato Grosso fazer retorno em frente ao residencial Itacolomi e pegar alça de acesso para a Avenida Nelly Martins.

Sentido Parque Soter/Centro ou Shopping Campo Grande – pegar Rua das Garças, Rua Hermelita de Oliveira Gomes e Avenida Mato Grosso.

Veja Também

Comentários