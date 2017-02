Trânsito está tranquilo nas principais rodovias paulistas neste domingo

As rodovias que ligam a capital paulista com interior e litoral do Estado de São Paulo têm trânsito normal, na tarde deste domingo (05), segundo as principais concessionárias que as operam.

De acordo com a Ecovias, as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) estão com boas condições de tráfego em ambos os sentidos. Ônibus e caminhões que seguem em direção a São Paulo devem utilizar, obrigatoriamente a serra da Via Anchieta. Motorista utiliza a Anchieta para descer ao litoral. A interligação no planalto da Via Anchieta que dá acesso à Rodovia dos Imigrantes, no km 39, sentido litoral, está temporariamente bloqueada.

Segundo a CCR AutoBAn, o tráfego está normal no Sistema Anhanguera-Bandeirantes. A Viaoeste afirma que nas rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares o trânsito está normal tanto na saída quanto na chegada à capital paulista. A Ecopistas, que administra o Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto, afirma que o movimento está tranquilo e que o tempo está favorável.

