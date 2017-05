Trânsito está tranquilo em rodovias que cortam SP

De modo geral, o motorista trafega com tranquilidade pelas rodovias estaduais e federais que cortam o Estado de São Paulo neste domingo. No complexo Anhanguera-Bandeirantes o trânsito de veículos é normal. O motorista só precisa ficar atento às obras para implantação de faixas adicionais entre os quilômetros 49 e 53 da Rodovia dos Bandeirantes, no sentido capital-interior. Nesta localização não está disponível acostamento para os motoristas.

Na Anhanguera, a atenção deve ser redobrada no sentido interior-capital, também em Jundiaí, no quilômetro 56. Neste trecho estão sendo realizadas obras de construção de um viaduto.

Pelas estaduais Castello Branco, Dr. Celso Charut (Castelinho) e Raposo Tavares, o trânsito segue normal, de acordo com concessionária Vioeste.

O trânsito segue bom também para o motorista que desce para o Litoral Sul de São Paulo ou sobe da baixada para a capital paulista. As informações são da Ecovias, empresa privada que administra o complexo Anchieta-Imigrantes.

A Federal Presidente Dutra apresenta lentidão entre os quilômetros 144 e 145, na altura de São José dos Campos no sentido Rio-São Paulo, segundo a Concessionária Novadutra. Neste trecho, na faixa expressa, o motorista é obrigado a usar apenas a pista esquerda. No sentido São Paulo-Rio de Janeiro, a Via Dutra oferece boas condições de tráfego em toda a sua extensão.

O motorista trafega sem problemas também pela Rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte. Mas o cuidado tem que redobrado na região de Estiva, onde a concessionária Autopista faz obras para a readequação do posto fiscal no quilômetro 949. Outras intervenções como roçada e reparos ocorrem em São Gonçalo do Sapucaí, Cambuí e Lavras.

No sentido contrário, toda a extensão da Fernão Dias no trecho paulista passa por intervenções como instalação de taxas refletivas, roçadas e pintura de faixas.

Na Federal Regis Bittencourt (BR-116) que liga São Paulo ao Sul do País, não há intervenções de pista no momento e o motorista dirige com tranquilidade nos dois sentidos da rodovia.

