Trânsito está lento na saída da capital paulista para a Baixada Santista

Os motoristas que saem da capital paulista, em direção à Baixada Santista, encontram lentidão no Sistema Anchieta-Imigrantes. Às 18h, o planalto da Via Anchieta estava com tráfego lento, no sentido litoral, do km 26 ao km 28, e no sentido São Paulo, do km 13 ao km 10, devido ao excesso de veículos.

A pista central da Anchieta estava bloqueada, no sentido litoral, do km 10 ao km 13, devido ao bloqueio de segurança, por causa de alagamento.

A Rodovia dos Imigrantes estava com tráfego lento no planalto, no sentido litoral, do km 24 ao km 31 e do km 35 ao km 43, e na serra, do km 54 ao km 58, também pelo excesso de veículos.

Na Baixada Santista, a Rodovia Cônego Domênico Rangoni estava com tráfego congestionado no sentido Guarujá, do km 270 ao km 248.

A Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, no sentido São Paulo-Cubatão, também tinha tráfego lento, do km 274 ao km 270, e no sentido Praia Grande, do km 276 ao km 279.

O tempo é de chuva em todos os trechos, e a visibilidade dos motoristas está parcialmente prejudicada, alertou a concessionária do sistema, a Ecovias. O Sistema Anchieta-Imigrantes está em Operação Descida (7X3). A descida é feita pelas pistas sul e norte da Rodovia Anchieta e sul da Rodovia dos Imigrantes. A subida é somente pela pista norte da Imigrantes.

Carnaval

Desde zero hora de ontem (23), quando se iniciou a contagem, mais de 135 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista. No sentido da capital paulista, a concessionária registrou a passagem de 69 mil veículos. Na última hora, entre 17h e 18h, desceram mais de 7,9 mil veículos e subiram mais de 2,4 mil.

