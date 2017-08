Trânsito com meia-pista na Brilhante nos trechos com obras de drenagem

Nesta quarta-feira(30), o trânsito ficará em meio-pista na Rua Rua Brilhante, trecho entre as Ruas Argemiro Fialho e Vicente Solari, onde o Exército executa obras de drenagem e remendo profundo, como parte do recapeamento do corredor sudoeste. Para não comprometer o movimento dos estabelecimentos comerciais da região, as interdições serão pontuais e quando houver fechamento total da via, serão comunicadas antecipadamente.

No cruzamento da Brilhante com a Vicente Solari (na margem esquerda) está sendo executado serviço de drenagem, colocação de tubos e levantamento do poço de visita. No cruzamento com a Ciriaco Maymone, o trabalho é o de colocar a infraestrutura da tubulação semafórica. Entre a Argemiro Fialho e a Ciriaco Maymone estão sendo afeitos alguns trechos de remendo profundo (onde é preciso refazer a bases e depois reaplicar o pavimento), na meia-pista fechada. Está programado também o início da drenagem no cruzamento da José Paes de Farias com a Brigadeiro Tobias (Vila Jacy). A tubulação vai subir a José Paes de Farias, atravessar a Bandeirantes, para se conectar com a drenagem da Brilhante.

