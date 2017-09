Transgênicos: Idec critica fim da rotulagem aprovada por comissão do Senado

O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) considera um "grave retrocesso e uma afronta aos direitos dos consumidores" a aprovação, nesta terça-feira, 19, pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, do projeto de lei que retira o símbolo "T" do rótulo de produtos que contenham ingredientes transgênicos em sua composição.

"Ignoraram todos os protestos e repúdios registrados por dezenas de milhares de consumidores, estudiosos e órgãos públicos de todo o País. Em uma fração de apenas dois minutos, o PLC 34/2015 teve seu relatório apresentado, votado e aprovado pelos senadores presentes", disse o Idec em nota. O instituto defende que as demais comissões do Senado rejeitem a medida. Com a aprovação na Comissão de Agricultura, o PLC 34/2015 será encaminhado para a Comissão de Assuntos Sociais, presidida pela senadora Marta Suplicy (PMDB/SP).

O Idec informa manter uma campanha contra o fim da rotulagem de transgênicos desde 2008, quando o PLC foi proposto na Câmara dos Deputados. A campanha já coletou 94 mil assinaturas.

