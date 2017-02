Transatlânticos começam a chegar ao Rio com milhares de turistas para o carnaval

O Pier da Praça Mauá, na região portuária do Rio, recebe a partir de hoje (10), e pelos próximos cinco dias, sete transatlânticos com mais de 20 mil turistas, muitos dos quais vão desembarcar na cidade já para o período carnavalesco. Três das embarcações são de longo curso (cruzeiros internacionais) das companhias Norwegian Sun, Amadea e Prinsendam, que, no entanto, ficarão apenas dois dias na cidade.

Com a abertura da temporada de cruzeiros 2016/ 2017, que teve início em novembro do ano passado, no total a cidade receberá 93 atracações, com estimativa de visita de mais de 350 mil turistas, entre passageiros e tripulantes, que vão passar pelo terminal de passageiros do Pier Mauá até abril.

A Associação Brasileira dos Operadores de Turismo Receptivo Internacional (Bito), estima que o número de visitantes representa a injeção de cerca de US$ 105 milhões na economia fluminense. O cálculo leva em consideração a média diária de gastos por turista de cerca de US$ 300.

O primeiro destes transatlânticos atracou hoje (10) no Pier da Praça Mauá por volta das 9h. Com seus 3.731 passageiros, incluída a tripulação, o Sovereign faz um mini cruzeiro de “bate e volta”. Depois de partir da cidade paulista de Santos, a embarcação segue hoje mesmo, no final do dia, para o balneário de Búzios, no norte fluminense, retornando à capital no próximo dia 13.

