Tragédia da Gol: pilotos americanos são condenados após 11 anos

Depois de 11 anos, a Justiça Federal de Mato Grosso condenou a 3 anos de reclusão os pilotos americanos Joseph Lepore e Jan-Paul Paladino pelo acidente do avião da Gol que deixou 154 mortos em 27 de setembro de 2006, em Peixoto de Azevedo (MT). Lepore e Paladino pilotavam o jato Legacy, que colidiu com o Boeing da companhia aérea.

Segundo a Justiça Federal, o processo judicial transitou em julgado em 2015 e até agora era debatido o cumprimento da sentença. A decisão já foi informada à Polícia Federal, ao Ministério das Relações Exteriores e à Interpol. A sentença é do juiz federal André Périco Ramires dos Santos. A prisão, segundo o despacho do magistrado, deve ser imediata. A reportagem não conseguiu contato com os advogados de Lepore e Paladino. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.