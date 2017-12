Traficante mais procurado do Brasil, Marcelo Piloto é preso no Paraguai

O traficante Marcelo Fernando Pinheiro Veiga, conhecido como Marcelo Piloto, de 42 anos, foi preso na manhã desta quarta-feira, 13, na cidade de Encarnación, no Paraguai. O traficante possui uma extensa ficha criminal, que inclui crimes de homicídio, tráfico e associação para o tráfico, latrocínio e roubos.

De acordo com a Polícia, ele estava escondido há anos no Paraguai, local de onde remetia armas, drogas e munições para abastecer as favelas dominadas pelo Comando Vermelho (CV). Marcelo Piloto faz parte do grupo de dez traficantes acusados de participar do resgate de Diogo de Souza Feitoza, o DG, de 29 anos, da 25ª DP (Engenho Novo), no dia 3 de julho de 2012.