Traficante investigado por assalto ao Banco Central é preso na Bahia

A Polícia Civil da Bahia confirmou hoje (17) a prisão do traficante Marcelo Santos Sarruf, investigado pelo assalto ao Banco Central, em 2005, em Fortaleza. Marcelo foi preso na cidade de Santa Maria da Vitória, no Extremo-Oeste baiano, no bairro de Macambira.

Segundo a Polícia Civil, foi preso também o comparsa do traficante, Jair Ribeiro da Silva, com quem foram encontrados dez quilos de maconha e comprovantes de depósitos bancários, que atestam a movimentação bancária dos envolvidos. A dupla foi encontrada após uma investigação da 26ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin), com sede em Santa Maria da Vitória. Os agentes apreenderam os materiais durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, em parceria com a Polícia Militar.

A Polícia informou, ainda, que Marcelo já havia cumprido pena na Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná. Com a última prisão, os dois foram encaminhados para o sistema prisional de Barreiras, também no Oeste do estado, onde ficarão à disposição da justiça. A droga encontrada com a dupla foi encaminhada para o Departamento de Polícia Técnica, para perícia.

Veja Também

Comentários