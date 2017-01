Traficante "El Chapo" chega aos EUA e deve comparecer em tribunal ainda hoje

Joaquín "El Chapo" Guzmán, líder do cartel de Sinaloa, chegou na noite de quinta-feira aos Estados Unidos, horas depois de ser extraditado do México. Ele é requerido por tribunais do Texas e da Califórnia por acusações que incluem homicídio e narcotráfico.

Um dos traficantes mais procurados do mundo, El Chapo deverá comparecer a um tribunal federal em Nova York nesta sexta-feira, dia da posse do presidente eleito nos EUA, Donald Trump.

De acordo com autoridades federais, Guzmán voou para Nova York a partir da cidade de Juarez escoltado por agentes da Agência Americana Antidrogas (DEA, na sigla em inglês).

Os EUA tentavam trazer Guzmán para um tribunal americano desde que ele foi indiciado pela primeira vez indiciado no sul da Califórnia no início de 1990.

O cartel de El Chapo já traficou bilhões de dólares em cocaína, maconha e metanfetaminas para os Estados Unidos, além de travar batalhas com outras gangues mexicanas.

Em 1993 ele foi capturado na Guatemala, de onde foi extraditado para o México. Em 19 de janeiro de 2001 fugiu da prisão de Puente Grande, estado ocidental de Jalisco, dentro de um caminhão de limpeza graças à ajuda dada por alguns funcionários do presídio. Depois disso, ele preso em 22 de fevereiro de 2014, o que foi considerado o maior golpe contra o narcotráfico no México em uma década. No entanto, ele fugiu pela segunda vez da prisão de segurança máxima Altiplano em julho de 2015 por meio de um túnel de 1,5 km de extensão, num caso que ganhou destaque no mundo inteiro, e foi recapturado em janeiro de 2016. Fonte: Associated Press.

