Tráfego segue congestionado nas serras da Anchieta e Imigrantes

Os trechos de Serra de ambas as pistas da Imigrantes e da via Anchieta, sentido São Paulo, seguem congestionados devido ao excesso de veículos vindo do litoral. Segundo a Ecovias, concessionária do Sistema Anchieta-Imigrantes, o tráfego intenso começa na Baixada do km 70 ao km 58.

Mais cedo, motoristas anteciparam o retorno do litoral por conta de uma frente fria e a medida fez com que as vias de acesso à capital paulista ficassem congestionadas desde a manhã. Agora, o tempo continua encoberto, há neblina no topo de Serra, chuva na Baixada e a visibilidade é parcial.

Na Cônego Domênico Rangoni, houve melhora no tráfego durante a tarde, mas o motorista ainda encontrará congestionamento no sentido São Paulo, do km 256 ao km 260. O mesmo acontece na Padre Manoel da Nóbrega, somente no acesso à rodovia dos Imigrantes, do km 268 ao km 274.

A Interligação Planalto está bloqueada da Anchieta para a Imigrantes, no sentido litoral, devido à baixa visibilidade causada pela neblina. Em função da Operação Subida, no esquema de 2 por 8, a descida para o litoral é permitida somente pela pista sul da Anchieta. A subida é feita pelas pistas norte e sul da rodovia dos Imigrantes e pela pista norte da Via Anchieta.

Caminhões com destino a São Paulo devem utilizar, obrigatoriamente, a Serra da rodovia Anchieta para continuar a viagem.

No Sistema Castello Branco e Raposo Tavares, há lentidão no sentido capital pela pista expressa da Castello Branco, nas imediações de Itu, Mairinque, São Roque e Araçariguama, do km 65 ao km 52. Já na Raposo Tavares, o deslocamento segue normal do km 115,5 ao km 34, informa a concessionária Via Oeste.

O motorista que vai do Rio a São Paulo encontra congestionamento na pista expressa da Presidente Dutra em trechos distintos, como nos municípios paulistas de Taubaté, do km 104 ao km 114, e Guarulhos, do km 209 ao km 210, de acordo com a concessionária CCR NovaDutra. Ainda em Guarulhos, o tráfego fui melhor pela faixa da direita, do km 206 ao km 207.

