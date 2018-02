Tráfego em direção à Baixada Santista ainda tem lentidão

O tráfego na descida às cidades da Baixada Santista pelo sistema Anchieta-Imigrantes melhorou bastante, após o congestionamento mostrado pela manhã, mas os motoristas ainda encontravam trechos de lentidão no meio da tarde desta sábado.

Segundo a Ecovias, que administra as duas rodovias, o tráfego em direção ao litoral está lento entre os quilômetros 45 e 53, já após a passagem pelos pedágios, da Imigrantes. Já pela Anchieta, a condição já é normal e o motorista que sai da capital paulista consegue chegar a Santos em 40 minutos.

Na Operação Descida do feriado de Carnaval, foram liberadas sete pistas do sistema para as viagens em direção à Baixada Santista. A subida em direção à capital é feita por três pistas da Imigrantes.

Desde quinta-feira, mais de 249 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista. Só na última hora, 6,6 mil veículos usaram as duas rodovias para chegar ao litoral.