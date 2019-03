Tráfego de caminhões na BR-163 está liberado, diz ministro

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, disse hoje (7) que o tráfego de caminhões no trecho da BR-163, no sentido do Porto de Miritituba (PA), está liberado nos dois sentidos. A BR-163 é uma das principais vias de acesso aos portos do chamado Arco Norte utilizado para a exportação de soja e milho do país.

De acordo com o ministro, a fila de caminhões deve ser zerada até o final do dia. “Expectativa é zerar a fila de caminhões até o fim desta quinta, 24 horas antes do previsto”, informou o ministro por meio de uma rede social.

A via estava fechada nos últimos dias em razão de fortes chuvas na região. Há atualmente dois trechos da rodovia que não estão asfaltados: um de 51 km que chega a Miritituba (PA) e outro de 58 km que leva a Santarém (PA).

Na quarta-feira (6), o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou que a BR-163 continuaria bloqueada até amanhã (8). De acordo com o órgão, as ações de reparo da estrada se concentraram em dois pontos críticos: na região da Serra da Santinha e na encosta norte da Serra da Anita, no Pará.