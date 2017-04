Ouça como será a 23ª Edição da Festa da Linguiça de Maracaju

http://www.ms.gov.br/wp-content/uploads/sites/150/2017/04/26.04.17-FESTA-LINGUIÇA-PORTAL.mp3

A cidade de Maracaja – a 150 km de Campo Grande – sedia entre os dias 29 de abril a 1º de maio, a tradicional festa da Linguiça de Maracaju, iguaria típica da culinária local.

Juliano Teles Correa, é presidente do Rotary Clube do município – entidade que está na organização do evento, e destaca que toda população sul-mato-grossense vai ter a oportunidade de provar o prato típico.

O organizador atribui o sucesso do evento, que chega em 2017 a sua 23ª edição, ao apoio do Governo do Estado.

A Festa da Linguiça de Maracaju vai contar ainda com atrações musicais, entre DJ’s e duplas sertanejas. São esperadas, pelo menos, 20 mil pessoas nos três dias de festa.

