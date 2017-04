Tradicional em rodízios, Schioppa lança série que suporta cargas de 500kg

Essa ampliação de linha dos “baixinhos robustos” vem com o intuito de atender aplicações que exigem alta capacidade de carga e que tem restrição de altura total.

Vera Bites, Gerente de Vendas Internacionais da Schioppa, conta o que essa linha vem agregar para o mercado: “No mercado existem diversos equipamentos na categoria “pesados” que tem limite de altura e que buscam por uma alternativa de rodízios que comportem a carga com o menor perfil possível. A linha GMW, veio para agregar soluções a estas aplicações específicas com eficiência máxima”, revela”.

A gerente ressalta que o lançamento da série GMW traz resistência e durabilidade.

“A estrutura reforçada foi produzida com chapa 3/16”, acabamento zincado, rolamentos de esferas na roda e é compatível com especificações técnicas e dimensionais internacionais para o uso. Isso garante a resistência e durabilidade do produto, oferecendo ideal performance aos mais diversos tipos de equipamentos que se utilizarem destes rodízios”.

Porém, em quais equipamentos a nova linha pode ser usada?

Os rodízios desta série podem ser usados em cofres, caixas eletrônicos, gabinetes e racks para servidores, além de equipamentos médicos, móveis, displays para lojas, equipamentos eletrônicos e em quaisquer aplicações que exijam o uso de um rodízio robusto com a altura reduzida. A linha é composta das versões Giratório, Fixo e Giratório com Freio Lateral, e disponível com rodas em Poliuretano, Nylon e Polipropileno.

Sobre a Schioppa

Fundada em 1950, a Schioppa possui uma área fabril com mais de 10 mil m2, dotada de maquinários modernos e precisos para a produção em larga escala dos mais variados tipos de rodas e rodízios, e com um padrão de qualidade que supera as expectativas. É considerada a maior fabricante de rodas e rodízios da América Latina.

Veja Também

Comentários