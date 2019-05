Tradição da Festa da Linguiça de Maracaju é lembrada por governadores

Maracaju (MS) – Tradicional em Mato Grosso do Sul, a Festa da Linguiça de Maracaju também tem seu reconhecimento Brasil afora. Nesta sexta-feira (3), durante a abertura oficial do evento, o governador Reinaldo Azambuja contou que governadores de seis estados lembraram e parabenizaram MS pela realização da feira gastronômica.

“Temos um grupo de mensagem onde mantemos contato. Sem eu falar nada, seis governadores lembraram da Festa da Linguiça de Maracaju e falaram que é um dos maiores acontecimentos gastronômicos”, disse Reinaldo Azambuja.

Com caráter filantrópico, a Festa da Linguiça de Maracaju chega a 25ª em 2019. “Nós acompanhamos desde o início e vemos que ela é conhecida em todo o País. É muito tradicional e para nós é uma alegria fazer parte desta história”, afirmou o governador.

Os festejos duram este final de semana no Parque de Exposições Libório Ferreira de Souza. Conforme a organização, este ano serão servidas mais de 20 toneladas de linguiça. Entre 20 e 25 mil pessoas devem passar pela Festa, que promete movimentar R$ 700 mil em economia.

Além da gastronomia, o entretenimento garante o sucesso de público. São oferecidas opções de lazer e shows musicais: Maiara e Maraisa (principal atração); Lucca e Mateus; e o DJ Ely Yabu, fenômeno da house music em todo o país.

A gestão Reinaldo Azambuja frente ao Governo do Estado contribui com a realização do evento desde 2015. Este ano, por meio da Fundação de Cultura (FCMS) e da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica (Segov), foram repassados recursos para estruturar e divulgar a Festa da Linguiça.

Bruno Chaves, Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro