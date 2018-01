Trabalhos de recuperação da MS-338 iniciam e tráfego deve ser restabelecido em 10 dias

Em visita ao local na semana passada, o secretário adjunto de Infraestrutura, Helianey Silva, já havia confirmado que tão logo o tempo colaborasse os trabalhos de recuperação do trecho teriam início, a fim de minimizar os transtornos causados aos usuários - Foto: Divulgação Agesul

O trecho da rodovia MS-338, a 21 quilômetros do município de Santa Rita do Pardo, que desmoronou no último dia 2 de janeiro, já começou a receber os serviços de reconstrução. Na manhã desta segunda-feira (20), a empresa contratada pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) que já realiza a recuperação da rodovia, iniciou a construção da base dos bueiros que serão repostos no local.

Segundo a Diretoria de Empreendimentos Viários (Demv) da Agência, numa previsão otimista com o clima colaborando, o trecho deverá ser reconstruído em até 10 dias, o que permitirá que o trânsito seja normalizado no trecho. Atualmente os usuários da rodovia utilizam um desvio realizado provisoriamente pela Agesul, ao lado do local do desmoronamento e onde uma rampa permite o acesso de veículos, um de cada vez.

Em visita ao local na semana passada, o secretário adjunto de Infraestrutura, Helianey Silva, já havia confirmado que tão logo o tempo colaborasse os trabalhos de recuperação do trecho teriam início, a fim de minimizar os transtornos causados aos usuários do trecho na região.

Recuperação

A MS-338 foi totalmente interditada na quarta-feira (10) após o rompimento completo das galerias pluviais que ainda seguravam parte da pista. A rodovia estava parcialmente interditada desde o dia 2 de janeiro, quando o tráfego estava liberado apenas para um veículo por vez. A empresa contratada pelo Governo do Estado vinha fazendo o monitoramento da pista e já havia realizado um desvio.

A rodovia passa atualmente por trabalhos de recapeamento em 60,2 km de extensão, com investimentos da ordem de R$ 43,6 milhões de recursos próprios do Governo do Estado. Com a atual restauração, a pista também receberá um sistema de drenagem reforçado em alguns pontos, o qual já foi previsto à época da realização do projeto executivo de recapeamento.