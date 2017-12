Trabalharemos até sábado para empenhar emendas, diz Gilberto Occhi

Na cerimônia realizada nesta manhã no Ministério das Cidades, foram anunciados R$ 951,26 milhões para o saneamento de quatro Estados - Divulgação

O presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi, prometeu que trabalhará até este sábado, dia 30, para empenhar o maior número de emendas ainda no ano de 2018. Também fazem parte desse esforço os ministros das Cidades, Alexandre Baldy, e da Saúde, Ricardo Barros. "É bom que a população brasileira saiba que temos expectativa para até amanhã", disse Occhi nesta sexta-feira, 29.

O presidente da Caixa contou que está conversando com os ministros Baldy e Barros para empenhar emendas ainda com recursos do Orçamento de 2018. "Para que cheguem investimentos a cada cidade brasileira, a cada Estado brasileiro", disse, ao lado do ministro das Cidades em evento de liberação de crédito para o financiamento básico em quatro Estados.

Na cerimônia realizada nesta manhã no Ministério das Cidades, foram anunciados R$ 951,26 milhões para o saneamento de quatro Estados. "O esforço conjunto do governo federal, dos Estados, das companhias e da Caixa consolida investimento de mais de R$ 4 bilhões ao saneamento ambiental nesse ano", disse.