Trabalhadores em 40 ônibus vão a Brasília pedir diretas já

A viagem de mais de 1.500 trabalhadores de Mato Grosso do Sul (professores, servidores públicos, comerciários, industriários...) a Brasília, programado há mais de uma semana, antes da “bomba” que estourou no Planalto continua em pé para a próxima semana. Eles saem de Campo Grande na terça-feira 23 e retornam na quinta-feira. A diferença é que agora eles empunham não só a bandeira contra as reformas, mas também a da diretas já! P?or conta do escândalo que abalou a nação, envolvendo o presidente Michel Temer.

“O presidente perdeu uma grande oportunidade esta semana de renunciar com dignidade. Agora, terá que enfrentar a força do povo e a justiça”, afirmou Élvio Vargas, um dos líderes do Comitê Estadual Contra as Reformas, formado pelas centrais sindicais Força Sindical, CUT, CGTB, CSB, CTB e UGT, além de dezenas de federações como a Fetems, Fetracom, Fetricon... e centenas de sindicatos.

“É lamentável esse quadro político que se formou no país. Tornou-se insustentável a permanência de Michel Temer no Governo. Infelizmente o Brasil não tem outra saída senão promover eleições diretas já", afirmou Pedro Lima, presidente da Federação dos Empregados no Comércio e Serviços de Mato Grosso do Sul – Fetracom, que freta dois ônibus com trabalhadores do comércio e serviços com destino a Brasília na manhã do dia 23.

“Vamos com tudo para Brasília, pois precisamos mostrar a força do trabalhador brasileiro nesse período da maior crise que o país atravessa. Chega de corrupção, precisamos voltar a crescer”, afirma Antônio César Amaral Medina, coordenador geral do SINDJUFE/MS (Sind. dos Servidores do Poder Judiciário Federal e Ministério Público da União em Mato Grosso do Sul), que conclama a categoria para aderir a essa ação de 23 a 25 de maio em Brasília.

Estevão Rocha dos Santos, diretor da Força Sindical MS e diretor da FETRACOM/MS (Federação dos Trabalhadores no Comércio e Serviços de MS) afirma que as caravanas de todo o Brasil vão manter as bandeiras contra as reformas e, agora, também a bandeira das diretas já. “Michel Temer não tem mais como continuar no comando da nação, pois demonstrou que está totalmente envolvido nessa lama de corrupção com o dinheiro público, envolvendo empresários, partidos políticos e interesses pessoais de cada um”.

Webergton Sudário, presidente da Fetricon/MS, acredita que Brasília será tomada pelo movimento sindical, de todo o Brasil, na semana de 23 a 25 de maio. “Vamos com tudo, com todas as nossas forças tentar reverter esse quadro de crise moral, política e econômica que o país atravessa e exigir diretas já para que possamos colocar esse país nos trilhos”.

Idelmar da Mota Lima, presidente da Força Sindical regional MS, disse que o povo brasileiro precisa amadurecer com todos esses escândalos e ser mais fiscalizador e mais interessado por tudo o que acontece na política e na administração pública, para evitar abusos como se tem verificado diante de tudo e de todos. “Grande parte da solução para o combate à corrupção no país está no interesse do cidadão em acompanhar como é administrada a coisa pública nas cidades, no Estado e no país”, argumentou.

SAÍDA – Os 40 ônibus saem da Praça do Rádio às 9 horas, depois de uma entrevista coletiva à Imprensa, que será marcada para as 8 da manhã de terça-feira, dia 23.

