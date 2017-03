Trabalhadores e estudantes protestam contra reforma da Previdência no Rio

Trabalhadores e estudantes realizam hoje (15) um protesto contra reforma da Previdência proposta pelo governo federal, no centro do Rio. Os manifestantes, ligados a centrais sindicais, entidades estudantis e sindicatos de várias categorias contam com apoio de três carros de som.

Eles se concentraram na Igreja da Candelária e às 17h30 iniciaram caminhada até a Central do Brasil, pela Avenida Presidente Vargas, que teve todas as 16 faixas interditadas ao trânsito. O policiamento foi reforçado, mas os policiais militares ficaram reunidos apenas no entorno da manifestação.

Os manifestantes criticam principalmente a possibilidade de terem de contribuir para a Previdência por 49 anos para conseguirem direito à aposentadoria integral.

De acordo com o governo, o projeto de reforma visa garantir sustentabilidade à Previdência que, sem os ajustes, pode se tornar inviável dentro de algumas décadas e deixar os trabalhadores sem aposentadoria.

Sindicalistas rebatem essa possibilidade argumentando que a Previdência é superavitária.

