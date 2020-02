Trabalhadores de MS denunciam a falta de representantes no sindicato

José Lucas da Silva, presidente da Federação Interestadual dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso - Foto: Divulgação

Trabalhadores de Mato Grosso do Sul denunciam a falta de representantes dos sindicatos das categorias laborais. A mudança na legislação ocorreu devido as reformas trabalhista e sindical. A denuncia é de José Lucas da Silva, presidente da Feintramag MS/MT (Federação Interestadual dos Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso)

Com as reformas, segundo as petições, o movimento sindical saiu enfraquecido, sem os recursos necessários para a sua manutenção. "Como grande parte dos trabalhadores não têm muito conhecimento sobre seus direitos e não podem arcar com despesas de um advogado trabalhista ou outro especialista para acompanha-lo nessa hora na empresa para fazer o acerto final, muitas empresas acabam se aproveitando disso e logrando o trabalhador", denuncia José Lucas.

José Lucas disse ainda que fica muito difícil qualquer ação a posteriori porque a própria legislação é dura com o trabalhador. Ou seja, se ele assina qualquer documento na empresa dando por certo a rescisão, não tem como depois entrar na justiça.

A Feintramag apela para que os trabalhadores, de todas as áreas, procurem se conscientizar dessas e de outras questões e também da importância dos sindicatos, os únicos e legítimos representantes dos trabalhadores, e procurem se filiar a eles para que sobrevivam e tenham forças para lutar pelos seus interesses.

Quanto aos problemas de direitos violados, principalmente na hora da rescisão contratual, José Lucas da Silva levanta o problema e espera que políticos e Ministério Público do Trabalho encontrem logo uma solução para que o trabalhador não continue sendo prejudicado.