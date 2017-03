Trabalhadores de diversas categorias protestam em Campo Grande

Trabalhadores de diversas categorias protestam nesta sexta-feira (31), em Campo Grande, contra a reforma da Previdência e liberação da terceirização de atividades fins. Os grupos programaram diversas ações durante o dia e a primeira delas foi em frente a um canteiro de obras e, segundo a organização, reuniu 450 pessoas. Não há policiais no local.



Segundo o presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT) em Mato Grosso do Sul, Genilson Duarte, "o que estão fazendo é um crime contra o trabalhador que praticamente vai morrer sem se aposentar, sem décimo terceiro e sem férias. A terceirização acaba com toda relação direta do funcionário com a empresa. É um crime contra o trabalhador."

Faixas e cartazes indicam o motivo da manifestação. O grupo também levou sacos com adubos para o local.



O presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil também reage contra mudanças que afetam o trabalho. " A reforma da Previdência prejudica todas as categorias. A construção civil é uma das classes mais prejudicadas. Como que os trabalhadores que atuam num serviço tao pesado vai continuar em atividade com mais de 55 anos? Como que uma pessoa vai continuar no canteiro de obra até os 65 anos?"



