Trabalhadores da construção de rodovias protestam na BR-163 em MS

Um grupo de 50 trabalhadores da construção de rodovias protestaram na BR-163, em Jaraguari, distante 40 quilômetros da capital de Mato Grosso do Sul, na manhã desta segunda-feira (24), contra as demissões que estão acontecendo desde o anúncio da suspensão das obras de duplicação da rodovia pela CCR MSVia, no último dia 12 de abril.

A reportagem entrou em contato com a concessionária que administra a BR-163 no estado, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

Os manifestantes são funcionários de oito empresas que prestam serviços para a concessionária. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores na Construção Pesada (Sinticop), dos 3,1 mil trabalhadores, dois mil foram demitidos em 12 dias.

Além disso, outros 80 trabalhadores já tinham sido demitidos e ainda não receberam as indenizações trabalhistas.

