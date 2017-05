Trabalhadores da construção civil participam de treinamento prático de resgate de alto risco em altura

Em comemoração ao Abril Verde – Pela Saúde e Segurança do Trabalho, o Grupo Plaenge realizou uma série de ações em seus canteiros de obra. Em especial na última semana do mês, tendo iniciado em 25 de abril e se estendendo sexta, dia 28, Dia Mundial em Memória pelas Vítimas de Acidente, a construtora ofereceu treinamento prático de resgate de alto risco em altura.

Ao todo foram dez funcionários da empresa que se capacitaram e se atualizaram para melhorar o preparo em casos de existência de vítimas em altura. Gustavo Castela, instrutor contratado para ministrar o curso, explica que "o objetivo foi qualificar ainda mais os multiplicadores de conhecimento sobre resgate em altura, por acesso com corda. No decorrer do treinamento foram realizadas simulações de vítima em suspensão em situação de alto risco".

O engenheiro de segurança do trabalho da Plaenge, Alexandre Lindenberg, explica que a maioria dos acidentes acontece por conta do comportamento inseguro do trabalhador, e por isso a necessidade de constante orientação, acompanhamento e treinamento. "Os equipamentos são fundamentais, porém o acidente, na maioria das vezes, é causado pelo comportamento inseguro. A segurança do trabalho faz parte da cultura da nossa empresa, por isso demandamos atenção especial, repetitividade, treinamentos e fiscalizações, todos os dias", pondera.

Integrou o treinamento a equipe da Qualisalva, terceirizada especializada em urgência e emergência, que há anos trabalha em parceria com a construtora. Conforme avalia a técnica de segurança do trabalho, Ilka Bueno, é uma relação de sucesso pois a empresa sempre participa de qualquer simulação ou treinamento juntamente com a Plaenge.

"Aprender na prática e reforçar o conhecimento que já temos é muito importante. Além disso, ter a parceria da Qualisalva é essencial para garantirmos a forma mais segura de realizar o resgate e em menor tempo de resposta", afirma.

