Trabalhador morre em capotagem e outros quatro ficam feridos

As vítimas seguiam para o trabalho em uma usina da região / Maycon Junior/TEMPO REAL

Uma pessoa morreu e outras quatro ficaram feridas após uma Kombi capotar na manhã desta quarta-feira (25) em uma estrada vicinal entre Rio Brilhante e Maracaju, no sul de Mato Grosso do Sul.

Segundo o site Rio Brilhante em Tempo Real, o veículo era ocupado por trabalhadores terceirizados para uma usina da região e capotou próximo a uma ponte. A vítima fatal foi identificada como Sidnei Alvez, de 35 anos, e era morador de Sertãozinho, no interior de São Paulo

Uma ambulância socorreu as outras pessoas até o hospital do município. Três das vítimas foram encaminhados para Dourados. Peritos estiveram no local.

